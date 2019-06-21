Рыба с "жидкой батареей": ученые создали роботизированное животное

Новости технологии: Исследователи создали роботизированную рыбу, в которой жидкий электролит служит также гидравлической жидкостью, помогая перемещать плавники.

Поддержание автономности роботов в течение длительного времени - ключевая задача в робототехнике. Автономные роботы могут иметь множество приложений - например, при выполнении поисково-спасательных миссий и глубоководных исследований.

Но одной из главных проблем остается накопление энергии: роботам требуется достаточно много заряда при выполнении задач, на которые они запрограммированы. Простое добавление батарей увеличивает вес робота, поэтому для его перемещения потребуется больше энергии.

Но робототехники, кажется, нашли решение этой проблемы. Вместо использования гидравлической жидкости, которая обычно циркулирует внутри машин для перемещения их частей, команда из Корнеллского университета в Итаке, Нью-Йорк, использовала аккумуляторную жидкость, которая питала робота, а также приводила в действие насос для перемещения плавников, заставляя рыбу плавать.

Подход увеличил количество энергии, хранящейся в роботе, на 325%, по сравнению с машиной, которая имеет отдельную батарею и гидравлическую систему. Команда подсчитала, что робот сможет функционировать в течение 37 часов без подзарядки.

Рыба имеет длину около 40 сантиметров и перемещается благодаря движениям плавников. В создании робота использовались специальные гибкие материалы, с помощью которых его плавники и тело могут изгибаться, имитируя движения живых рыб.

Пока большинство моделей роботов остаются недоступными для обычных потребителей. Однако Boston Dynamics недавно рассказала, когда в продажу поступят ее роботы Spot Mini. Их ценник не называется, но глава компании обещает всем желающим возможность писать приложения для этих роботизированных питомцев.