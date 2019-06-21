Crash Team Racing: Nitro-Fueled: первые оценки

Новости технологии: Обновленная Crash Team Racing с подзаголовком Nitro-Fueled уже добралась до прессы и геймеров, и получила первые оценки.

В этот раз мнения критиков и обычных игроков совпали. На Metacritic журналисты подняли рейтинг игры до 85 баллов, тогда как геймеры сошлись на оценке в 8.5. Автор GamesRadar поставив Crash Team Racing: Nitro-Fueled 100 баллов, отметив улучшенную графику, отзывчивое управление и отсутствие багов, которые были в оригинале. В то же время журналист Push Square поставил 70 баллов, отметив, что часть дизайнерских решений перекочевала из 90-х и смотрится устаревшей.

"Сложность, запоминающийся дизайн и захватывающая механика скольжения Crash Team Racing: Nitro-Fuele делают этот гоночный картинг достойным внимания, но не без разочарований", - IGN, 82 балла.

"20 лет назад, это был отличный картинг, но Mario Kart постепенно узурпировал трон, и с начала 2000-х Crash бездействовал, выжидая своего времени, чтобы захватить трон, и снова стать королем гоночных картингов", - GamesRadar, 100 баллов.

GamesRadar+ - 100

TheSixthAxis - 90

COGconnected - 88

IGN - 82

Gamespot - 80

Stevivor - 80

Press Start - 80

Push Square - 70

Crash Team Racing: Nitro-Fueled доступна на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.