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Crash Team Racing: Nitro-Fueled: первые оценки

Crash Team Racing: Nitro-Fueled: первые оценки
22:50 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Обновленная Crash Team Racing с подзаголовком Nitro-Fueled уже добралась до прессы и геймеров, и получила первые оценки.

В этот раз мнения критиков и обычных игроков совпали. На Metacritic журналисты подняли рейтинг игры до 85 баллов, тогда как геймеры сошлись на оценке в 8.5. Автор GamesRadar поставив Crash Team Racing: Nitro-Fueled 100 баллов, отметив улучшенную графику, отзывчивое управление и отсутствие багов, которые были в оригинале. В то же время журналист Push Square поставил 70 баллов, отметив, что часть дизайнерских решений перекочевала из 90-х и смотрится устаревшей.

"Сложность, запоминающийся дизайн и захватывающая механика скольжения Crash Team Racing: Nitro-Fuele делают этот гоночный картинг достойным внимания, но не без разочарований", - IGN, 82 балла.

"20 лет назад, это был отличный картинг, но Mario Kart постепенно узурпировал трон, и с начала 2000-х Crash бездействовал, выжидая своего времени, чтобы захватить трон, и снова стать королем гоночных картингов", - GamesRadar, 100 баллов.

  • GamesRadar+ - 100
  • TheSixthAxis - 90
  • COGconnected - 88
  • IGN - 82
  • Gamespot - 80
  • Stevivor - 80
  • Press Start - 80
  • Push Square - 70

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Crash Team Racing: Nitro-Fueled доступна на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Игра, Оценки, Новая версия, Crash Team Racing: Nitro-Fueled, Crash Team Racing.
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