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Apple отзывает некоторые 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro

Apple отзывает некоторые 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro
17:08 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Apple объявила о программе отзыва и замены аккумуляторов некоторых ноутбуков MacBook Pro.

Батареи ноутбуков могут нагреваться и привести к пожару, поэтому использование таких устройств небезопасно.

Речь идет о старых моделях MacBook Pro с 15-дюймовым экраном, выпущенных в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года.

Скорее всего, это связано с недавним инцидентом, о котором мы писали: у американского диджея White Panda прямо на коленях задымился его ноутбук MacBook Pro. Владелец скинул его на пол. Сам он не пострадал, зато на полу осталось большое черное пятно.

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Как проверить, опасен ли ваш ноутбук? Просто перейдите по ссылке и введите его серийный номер. Если аккумулятор ноутбука взрывоопасен, Apple советует прекратить им пользоваться и обратиться в сервисный центр.

Батареи будут менять на новые бесплатно. Но это может занять пару недель.

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Apple, MacBook Pro, Ноутбук, Батарея.
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