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Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge перестанут получать обновление

Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge перестанут получать обновление
20:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости технологии: Samsung перестанет обновлять смартфоны Galaxy S7 и S7 Edge.

На своем официальном сайте компания Samsung объявила, что старые флагманы Galaxy S7 и S7 Edge больше не будут получать обновления безопасности Android. Во всяком случае, на постоянной основе.

Модели серии S7 были и остаются довольно популярными у пользователей. Даже ходили слухи, что эти смартфоны обновят до Android 9 Pie, но увы, не суждено.

Теперь устаревшие модели будут патчить по мере накопления критических ошибок.

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Примечательно, что вышедший позже защищенный Galaxy S7 Active пока будет продолжать получать обновления каждый месяц.

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Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Обновление, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 edge.
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