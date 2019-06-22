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Xiaomi отказывается от линеек Mi Max и Mi Note

Xiaomi отказывается от линеек Mi Max и Mi Note
22:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Несколько дней назад в сети появились слухи о том, что Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны семейств Mi Max и Mi Note.

Теперь эти планы подтвердил и глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun).

Точнее, Цзюнь сообщил, что в этом году новых моделей Mi Max и Mi Note точно ждать не стоит. Что будет с этими линейками дальше - он не уточнил, но не исключено, что их закроют окончательно.

На этот год у Xiaomi другие планы - она займется развитием смартфонов четырех направлений: флагманов Xiaomi Mi и Xiaomi Mi Mix, новой молодежной линейки Xiaomi CC (ее первенцы Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e должны дебютировать в ближайшее время) и устройств бренда Redmi.

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Кстати, в сети уже появилось первое промо-видео смартфонов Xiaomi CC.

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Гаджеты, Смартфоны, Xiaomi, Mi Note, Mi Max.
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