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Нейросеть закончила симфонию 115-летней давности

Нейросеть закончила симфонию 115-летней давности
11:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии: Искусственный интеллект сумел дописать незаконченное произведение чешского композитора Антонина Дворжака.

Выдающийся композитор умер еще 115 лет назад.

Как пишет Vice, симфонию нейросеть писала во время эксперимента, который начали в прошлом году.

Эксперимент проводила компания AIVA, которая занимается саундтреками для фильмов, телевизионной рекламой и видеоиграми. Как рассказал гендиректор компании Пьер Барро, этот эксперимент доказывает способность технологии творить.

"Мы хотели увидеть, можно ли положительно использовать искусственный интеллект в творческом процессе. Потому что все боятся искусственного интеллекта, думая, что он заменит людей. Но я оптимист, и думаю, что когда люди достаточно умны и научились применять его, это может быть очень полезным", – пояснил Барро.

Симфония Антонина Дворжака: видео

Microsoft презентовала нейросеть, которая рисует картинки по текстовому описанию

Само произведение еще не обнародовали.

Вероятно, дописанная симфония прозвучит в Пражской филармонии в ноябре этого года.

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Симфония, Нейросеть, Антонин Дворжак.
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