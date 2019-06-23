Нейросеть закончила симфонию 115-летней давности

Новости технологии: Искусственный интеллект сумел дописать незаконченное произведение чешского композитора Антонина Дворжака.

Выдающийся композитор умер еще 115 лет назад.

Как пишет Vice, симфонию нейросеть писала во время эксперимента, который начали в прошлом году.

Эксперимент проводила компания AIVA, которая занимается саундтреками для фильмов, телевизионной рекламой и видеоиграми. Как рассказал гендиректор компании Пьер Барро, этот эксперимент доказывает способность технологии творить.

"Мы хотели увидеть, можно ли положительно использовать искусственный интеллект в творческом процессе. Потому что все боятся искусственного интеллекта, думая, что он заменит людей. Но я оптимист, и думаю, что когда люди достаточно умны и научились применять его, это может быть очень полезным", – пояснил Барро.

Симфония Антонина Дворжака: видео

Само произведение еще не обнародовали.

Вероятно, дописанная симфония прозвучит в Пражской филармонии в ноябре этого года.