Xiaomi изменила свое решение насчет смартфонов Redmi 6 и Redmi 6A

Новости технологии: Xiaomi все-таки обновит смартфоны Redmi 6 и Redmi 6A до Android 9.0 Pie

В апреле Xiaomi объявила об отмене обновления Android 9.0 Pie для бюджетных смартфонов Redmi 6 и Redmi 6A, которые вышли летом прошлого года. Но теперь, похоже, компания передумала.

Redmi 6 и Redmi 6A все-таки получат обновление до Android 9.0 Pie. И на официальном форуме MIUI уже объявлен набор бета-тестеров новой прошивки.

Конечно, до выхода стабильной версии ОС еще далеко: в ходе тестирования производителю предстоит найти ошибки и устранить их. Но все равно радует то, что компания не свернула работу над обновлением.

Напомним, в конце апреля Redmi 6 и Redmi 6A получили новую версию прошивки MIUI на основе Android 8.1 Oreo.