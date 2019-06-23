Huawei назвала дату перезапуска складного смартфона Mate X

Новости технологии: Компания Huawei определилась со временем перезапуска складного смартфона Mate X — это случится не позже сентября.

Huawei Mate X должен был выйти еще в июне, но недавно его выход перенесли. После истории с конкурентом Samsung Galaxy Fold, у которого после нескольких дней пользования начали выходить из строя дисплеи, компания решила еще раз все перепроверить и провести дополнительные тесты, чтобы убедиться в надежности конструкции и нормальной работе устройства.

Теперь глава западноевропеского подразделения Huawei Винцент Панг (Vincent Pang) говорит, что крайний срок перезапуска смартфона — сентябрь, но выйти новинка может и раньше.

Отдельно Панг акцентировал внимание на том, что Huawei Mate X прошел тщательную проверку, поэтому судьбу Galaxy Fold повторить не должен.

Кроме того, представитель компании заявил, что смартфон будет работать под управлением операционной системы Android. Дело в том, что он дебютировал еще в феврале, и соответственно прошел необходимую сертификацию еще задолго до санкций США.