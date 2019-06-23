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Оболочка MIUI: что известно об обновлении

Оболочка MIUI: что известно об обновлении
16:29 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Xiaomi раскрыла новые функции MIUI.

Компания Xiaomi решила представить пользователям некоторые новые функции, которые в ближайшее время получит фирменная оболочка MIUI.

Переключение SIM-карт

Теперь переключаться между SIM-картами, которые используются для передачи данных через мобильные сети, можно будет прямо в "шторке". Под иконкой появится изображение со стрелками. Просто нажмите на него и выберите необходимую симку.

Длинные скриншоты

Это скриншоты страницы полностью, а не определенного фрагмента, который помещается на экране. Теперь их кнопку разместили под миниатюрой экрана.

Панорамные селфи

Новая версия MIUI также позволит устанавливать таймер для панорамных селфи. Для этого необходимо открыть Камера - Панорама - Автоспуск.

Mi Pay

Эта функция будет нам не интересна, так как платежная система для бесконтактных платежей Mi Pay пока не работает на международном рынке. Но все же. Теперь обмен платежными данными в системе (например, отправить другу) можно будет сделать с помощью QR кода.

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Когда именно эти функции появятся в MIUI - не уточняется.

Кроме того, в бета-версии MIUI 10 появилась функция Screen Time. Оно позволяет узнать количество уведомлений, разблокировок экрана и время пользования приложениями. Также можно ограничить время использования определенного приложения. Через указанное время оно выключится, но лимит можно будет снова переустановить.

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Обновление, Функции, Xiaomi, MIUI.
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