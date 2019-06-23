Xbox следующего поколения будет иметь только одну модель

Новости технологии: В прошлом году на E3 глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) сказал, что Microsoft работает над новыми консолями следующего поколения.

На E3 2019 Спенсер говорил о грядущей приставке в единственном числе — и, похоже, не зря.

В недавнем интервью для Business Insider Спенсер заявил, что компания ориентируется на одну консоль, несмотря на то что в прошлом году речь шла о нескольких моделях. Однако, согласно слуху, Microsoft все-таки готовила сразу две приставки с разной мощностью и стоимостью — Lockhart и Anaconda.

По словам инсайдера Брэда Сэмса (Brad Sams), ссылающегося на источники в стане "мелкомягких", в дорожной карте компании действительно значились два устройства. Правда, все упоминания младшей модели, Lockhart, полностью исчезли из документации.

На основе разговоров с людьми, так или иначе связанными с Microsoft, Сэмс делает вывод, что компания решила отменить Lockhart потому, что разработчикам игр следующего поколения было слишком сложно работать сразу с двумя консолями разной производительности. Девелоперы изначально делали версии игр для более слабой консоли, а затем наращивали их красоты для "старшей" модели.

Сэмс замечает, что проделать обратное, сделав сначала версию игры для продвинутой модели, значительно сложнее. Поэтому Microsoft, видимо, решила, что её планы на две консоли могут сделать графику и производительность игр для платформы менее качественными, чем они могли бы быть при наличие только одной приставки.

Как считает Сэмс, развитие облачного сервиса Project xCloud, позволяющего стримить игры на устройства с любыми конфигурациям, также могло повлиять на перспективы слабой Lockhart — для Microsoft было целесообразнее сосредоточиться на одной Anaconda.