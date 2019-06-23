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Xbox следующего поколения будет иметь только одну модель

Xbox следующего поколения будет иметь только одну модель
19:40 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: В прошлом году на E3 глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) сказал, что Microsoft работает над новыми консолями следующего поколения.

На E3 2019 Спенсер говорил о грядущей приставке в единственном числе — и, похоже, не зря.

В недавнем интервью для Business Insider Спенсер заявил, что компания ориентируется на одну консоль, несмотря на то что в прошлом году речь шла о нескольких моделях. Однако, согласно слуху, Microsoft все-таки готовила сразу две приставки с разной мощностью и стоимостью — Lockhart и Anaconda.

По словам инсайдера Брэда Сэмса (Brad Sams), ссылающегося на источники в стане "мелкомягких", в дорожной карте компании действительно значились два устройства. Правда, все упоминания младшей модели, Lockhart, полностью исчезли из документации.

На основе разговоров с людьми, так или иначе связанными с Microsoft, Сэмс делает вывод, что компания решила отменить Lockhart потому, что разработчикам игр следующего поколения было слишком сложно работать сразу с двумя консолями разной производительности. Девелоперы изначально делали версии игр для более слабой консоли, а затем наращивали их красоты для "старшей" модели.

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Сэмс замечает, что проделать обратное, сделав сначала версию игры для продвинутой модели, значительно сложнее. Поэтому Microsoft, видимо, решила, что её планы на две консоли могут сделать графику и производительность игр для платформы менее качественными, чем они могли бы быть при наличие только одной приставки.

Как считает Сэмс, развитие облачного сервиса Project xCloud, позволяющего стримить игры на устройства с любыми конфигурациям, также могло повлиять на перспективы слабой Lockhart — для Microsoft было целесообразнее сосредоточиться на одной Anaconda.

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Microsoft, Технологии, Приставка, Xbox, Техно, Фил Спенсер, E3 2019, Phil Spencer.
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