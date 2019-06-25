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В Британии представлен первый прототип водородного поезда

В Британии представлен первый прототип водородного поезда
09:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости технологии: Великобритания, как и многие другие страны, намерена со временем снизить загрязнение атмосферы, в том числе сократив количество дизельных поездов.

В Великобритании модернизировали поезд 2006 года и превратили его в состав, работающий на водородном топливе.

В Соединенном Королевстве находится самая протяженная железнодорожная сеть. Но, несмотря на это, почти 50 процентов дорог страны не электрифицированы и по ним ходит огромное количество дизельных поездов. 

Так как поезда потребляют много топлива, они, соответственно, производят большое количество углекислого газа, загрязняя окружающую среду и влияя на климат. 

Одним из вариантов решения этой проблемы может быть запуск составов на водородном топливе. Один из таких — поезд под названием HydroFlex — представили на выставке Rail Live 2019 в Великобритании.

HydroFlex построен на базе состава класса 319/4, который выпускался в период с 2000 по 2006 год. По словам разработчиков, поезд может двигаться не только за счет использования водорода, но и с помощью электричества через рельс или по проводам. 

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Сам поезд состоит из четырех вагонов, один из которых полностью выделен под аккумуляторные литий-ионные батареи, топливную ячейку и бак со сжатым водородом. Состав, по задумке, будет универсальным: он предназначен для движения большей частью по электрифицированной железной дороге, но при необходимости может переключаться на «водородный режим». Производители только готовятся начать испытания состава на полноценной железной дороге.

Подобные технологии уже не редкость. Например, в 2016 году французская компания Alstom запустила в производство свой поезд на водородном топливе. Один из таких составов сейчас курсирует по Германии.

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Великобритания, Британия, Технологии, Проезд, Поезда, Техно, Водородные поезд.
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