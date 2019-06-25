Huawei Mate 30 Lite: первые подробности о флагмане

Новости технологии: Сейчас в сети появились подробности о Lite-версии Huawei Mate 30 Lite.

Информацией поделилось китайское издание ITHome. Согласно утечке, аппарат может получить 6.4-дюймовый широкоформатный IPS-дисплей с отверстием для камеры в левом углу и разрешением 2310×1080p.

Ему приписывают новый процессор Kirin 810, который, как и флагманский чип Kirin 980, построен по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет два мощных ядра Cortex-A76 с частотой 2.27 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 1.88 ГГц.

Huawei Mate 30 Lite также приписывают 6/8 ГБ ОЗУ, основную камеру с четырьмя модулями, 24-мегапиксельную фронтальную и аккумулятор на 4000 мАч с быстрой 20-ваттной зарядкой. Новинка еще получит сканер отпечатков пальцев на боковой стороне и разъем для наушников.

Информации о дате анонса пока нет, но если верить утечкам, смартфон представят раньше, чем Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro.