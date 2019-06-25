Скачать
Вторник, 25.06.2019
Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
Зеленский едет в Канаду
Зеленский едет в Канаду
Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Европейских играх-2019
Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Европейских играх-2019
Знаковое событие в жизни Кейт Миддлтон: скромный наряд герцогини
Знаковое событие в жизни Кейт Миддлтон: скромный наряд герцогини

Рекордная мощность: Vivo презентовала аккумулятор, который заряжает на 100% за 13 минут

Рекордная мощность: Vivo презентовала аккумулятор, который заряжает на 100% за 13 минут
21:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Несколько дней назад Vivo анонсировала сверхбыструю зарядку, а сегодня компания официально представила технологию Super FlashCharge 120W.

Новая технология обеспечивает зарядку с рекордной мощностью 120 Вт.

В результате аккумулятор мощностью 4000 мАч заряжается на 50% всего за 5 минут, а на полную зарядку (100%) уходит всего 13 минут.

К сожалению, больше никаких подробностей нет, лишь известны параметры тока - 20 В 6 А. Как такая скоростная зарядка повлияет на работу и продолжительность жизни аккумулятора - тоже пока непонятно.

Vivo выходит на украинский рынок: что известно

А уже завтра на выставке MWC 2019 в Шанхае Vivo должна представить свой первый смартфон с поддержкой Super FlashCharge 120W.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аккумулятор, Зарядка, Vivo.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
02 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
03 В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО
04 Гороскоп на сегодня, 25 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Согласно общенациональному опросу, в Раду проходят 5 партий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Захваченные украинские корабли переместили из порта в оккупированном Крыму
Украинские корабли пропали из порта в оккупированном Крыму
НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
&quot;Нафтогаз&quot; может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
Новая ведущая 10 сезона шоу &quot;Х-фактор&quot;: кто заменит Оксану Марченко
Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь