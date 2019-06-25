Рекордная мощность: Vivo презентовала аккумулятор, который заряжает на 100% за 13 минут

Новости технологии: Несколько дней назад Vivo анонсировала сверхбыструю зарядку, а сегодня компания официально представила технологию Super FlashCharge 120W.

Новая технология обеспечивает зарядку с рекордной мощностью 120 Вт.

В результате аккумулятор мощностью 4000 мАч заряжается на 50% всего за 5 минут, а на полную зарядку (100%) уходит всего 13 минут.

К сожалению, больше никаких подробностей нет, лишь известны параметры тока - 20 В 6 А. Как такая скоростная зарядка повлияет на работу и продолжительность жизни аккумулятора - тоже пока непонятно.

А уже завтра на выставке MWC 2019 в Шанхае Vivo должна представить свой первый смартфон с поддержкой Super FlashCharge 120W.