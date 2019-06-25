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Apple iOS 13: как получить бета новой ОС

Apple iOS 13: как получить бета новой ОС
22:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: В начале июня компания Apple представила новую версию операционной системы для iPhone – iOS 13.

Сначала бета была доступна только разработчикам, но уже 25 июня купертиновцы анонсировали общедоступную бета-версию прошивки.

Главные особенности iOS 13. Ключевые отличия новой ОС от предыдущей версии – повышенная производительность, уменьшение размеров дистрибутивов и пакетов обновлений для приложений, темная тема оформления и свайп-клавиатура.

Особое внимание Apple уделила конфиденциальности: iOS 13 получила расширенное управление геолокациями, возможность авторизации с помощью собственной платформы, а также тонкую настройку разрешений Bluetooth для фоновых приложений.

Системные настройки камеры теперь включают новые эффекты для режима портретного освещения, встроенный редактор фотографий и обновленную галерею с функцией интеллектуального поиска.

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Среди других нововведений – поддержка Bluetooth-геймпадов Xbox и PlayStation, переделанный браузер Safari и возможность загрузки сторонних шрифтов.

Где скачать бета-версию iOS 13? Эти и другие функции уже доступны пользователям всех моделей iPhone, начиная c моделей 6s/SE и выше. Для инсталляции бета-версии iOS 13 достаточно зарегистрировать свой Apple ID на официальном сайте и следовать инструкции. Релиз стабильной версии прошивки ожидается в сентябре.

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Apple, iPhone, Технологии, Операционная система, Техно, Бета-версия, iOS 13.
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