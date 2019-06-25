SpaceX удалось поймать часть головного обтекателя Falcon Heavy

Новости технологии: Гигантская сеть поймала часть головного обтекателя ракеты Falcon Heavy.

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял о намерении уменьшить стоимость космических запусков за счет повторного использования техники. Сегодня, в 09:30 по московскому времени состоялся пуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома во Флориде. На ее борту было 3,7 тонны полезной нагрузки, в том числе 24 спутника, которые уже успешно разместились на четырех орбитах.

Тем временем два боковых ускорителя первой ступени Falcon Heavy приземлились на землю, чего не скажешь о центральном блоке: при посадке он ударился о платформу, взорвался и рухнул в Атлантический океан. В феврале прошлого года, в ходе первого тестового полета Falcon Heavy, главный блок ракеты также утонул в океане. Тогда причиной падения стала нехватка топлива.

Однако, как сообщил в твиттере Илон Маск, SpaceX наконец-то смогла поймать часть головного обтекателя ракеты, который стоит около шести миллионов долларов, согласно информации на сайте компании. Это было сделано при помощи огромной сети, установленной на лодке Go Ms Tree (ранее она называлась Mr. Steven). Прежде судно обслуживало нефтяные компании в Мексиканском заливе, а в конце 2017 года была зафрахтована SpaceX.

В апреле SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy со спутником Arabsat-6A. Тогда головной обтекатель ракеты успешно приземлился на воду, как и три блока первой ступени.