Скачать
Вторник, 25.06.2019
Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
Зеленский едет в Канаду
Зеленский едет в Канаду
Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019
Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019
SpaceX удалось поймать часть головного обтекателя Falcon Heavy
SpaceX удалось поймать часть головного обтекателя Falcon Heavy

SpaceX удалось поймать часть головного обтекателя Falcon Heavy

SpaceX удалось поймать часть головного обтекателя Falcon Heavy
20:19 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Гигантская сеть поймала часть головного обтекателя ракеты Falcon Heavy.

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял о намерении уменьшить стоимость космических запусков за счет повторного использования техники. Сегодня, в 09:30 по московскому времени состоялся пуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома во Флориде. На ее борту было 3,7 тонны полезной нагрузки, в том числе 24 спутника, которые уже успешно разместились на четырех орбитах.

Тем временем два боковых ускорителя первой ступени Falcon Heavy приземлились на землю, чего не скажешь о центральном блоке: при посадке он ударился о платформу, взорвался и рухнул в Атлантический океан. В феврале прошлого года, в ходе первого тестового полета Falcon Heavy, главный блок ракеты также утонул в океане. Тогда причиной падения стала нехватка топлива.

Однако, как сообщил в твиттере Илон Маск, SpaceX наконец-то смогла поймать часть головного обтекателя ракеты, который стоит около шести миллионов долларов, согласно информации на сайте компании. Это было сделано при помощи огромной сети, установленной на лодке Go Ms Tree (ранее она называлась Mr. Steven). Прежде судно обслуживало нефтяные компании в Мексиканском заливе, а в конце 2017 года была зафрахтована SpaceX.

SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с останками 152 человек на борту

В апреле SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy со спутником Arabsat-6A. Тогда головной обтекатель ракеты успешно приземлился на воду, как и три блока первой ступени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ракета, Запуск ракеты, SpaceX, Falcon Heavy, Илон Маск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
02 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
03 В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО
04 Гороскоп на сегодня, 25 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Премьеры Франции и России обсудили Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Захваченные украинские корабли переместили из порта в оккупированном Крыму
Украинские корабли пропали из порта в оккупированном Крыму
НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
&quot;Нафтогаз&quot; может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь