Возрождение духа 80-х: Commodore 64 возвращается в виде обновленной ретроконсоли

В последнее время старенькая платформа Commodore 64 как будто оживилась: то поучаствует в очередной войне Nintendo с фанатскими играми, то получит порт современной инди-игры. А ещё культовый компьютер 80-х переродится в стиле модных ретроконсолей.
Новую версию устройства назвали THEC64. У неё есть полноценная клавиатура, обновлённый джойстик с микропереключателями, соединение с телевизорами через HDMI и четыре порта USB. Устройство поддерживает графические фильтры и работает в разрешении 720p с двумя вариантами частоты обновления — 50 или 60 герц.
У THEC64 есть три режима работы — "родные" интерфейсы C64 и VIC20 (предшественница Commodore 64), а также красивая карусель для простого доступа к играм. В порты USB можно вставить накопитель и, например, загрузить свои собственные игры (в том числе на нескольких дисках) или сохранить чудеса программирования, что вы напишете в средах C64 и VIC20.
В память THEC64 записано 64 игры. Полный перечень можете увидеть ниже:
Релиз THEC64 состоится 5 декабря 2019-го. Ценовая категория — 119.99 евро.