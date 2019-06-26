Возрождение духа 80-х: Commodore 64 возвращается в виде обновленной ретроконсоли

Новости технологии: Производством ретрокомпьютера занимаются Koch Media и Retro Games.

В последнее время старенькая платформа Commodore 64 как будто оживилась: то поучаствует в очередной войне Nintendo с фанатскими играми, то получит порт современной инди-игры. А ещё культовый компьютер 80-х переродится в стиле модных ретроконсолей.

Новую версию устройства назвали THEC64. У неё есть полноценная клавиатура, обновлённый джойстик с микропереключателями, соединение с телевизорами через HDMI и четыре порта USB. Устройство поддерживает графические фильтры и работает в разрешении 720p с двумя вариантами частоты обновления — 50 или 60 герц.

У THEC64 есть три режима работы — "родные" интерфейсы C64 и VIC20 (предшественница Commodore 64), а также красивая карусель для простого доступа к играм. В порты USB можно вставить накопитель и, например, загрузить свои собственные игры (в том числе на нескольких дисках) или сохранить чудеса программирования, что вы напишете в средах C64 и VIC20.

В память THEC64 записано 64 игры. Полный перечень можете увидеть ниже:

Alleykat,

Anarchy,

Attack of the Mutant Camels,

Avenger,

Battle Valley,

Bear Bovver,

Boulder Dash,

Bounder,

California Games,

Chips Challenge,

Confuzion,

Cosmic Causeway,

Cyberdyne Warrior,

Cybernoid II,

Deflektor,

Destroyer,

Everyone’s a Wally,

Firelord,

Galencia,

Gateway to Apshai,

Gribbly’s Day Out,

Gridrunner (VIC 20),

Heartland,

Herobotix,

Highway Encounter,

Hover Bovver,

Impossible Mission,

Impossible Mission II,

IO,

Iridis Alpha,

Jumpman,

Mega Apocalypse,

Mission AD,

Monty Mole,

Monty on the Run,

Nebulus,

Netherworld,

Nodes of Yesod,

Paradroid,

Pitstop II,

Planet of Death,

Psychedelia (VIC 20),

Ranarama,

Robin of the Wood,

Silicon Warrior,

Skate Crazy,

Speedball 2,

Spindizzy,

Steel,

Street Sports Baseball,

Street Sports Basketball,

Summer Games II (включая дисциплины Summer Games),

Super Cycle,

Sword of Fargoal,

Temple of Apshai Trilogy,

The Arc of Yesod,

Thing Bounces Back,

Thing on a Spring,

Trailblazer,

Uridium,

Who Dares Wins II,

Winter Games,

World Games,

Zynaps.

Релиз THEC64 состоится 5 декабря 2019-го. Ценовая категория — 119.99 евро.