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Возрождение духа 80-х: Commodore 64 возвращается в виде обновленной ретроконсоли

Возрождение духа 80-х: Commodore 64 возвращается в виде обновленной ретроконсоли
02:36 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Скриншот

Новости технологии: Производством ретрокомпьютера занимаются Koch Media и Retro Games.

В последнее время старенькая платформа Commodore 64 как будто оживилась: то поучаствует в очередной войне Nintendo с фанатскими играми, то получит порт современной инди-игры. А ещё культовый компьютер 80-х переродится в стиле модных ретроконсолей.

Новую версию устройства назвали THEC64. У неё есть полноценная клавиатура, обновлённый джойстик с микропереключателями, соединение с телевизорами через HDMI и четыре порта USB. Устройство поддерживает графические фильтры и работает в разрешении 720p с двумя вариантами частоты обновления — 50 или 60 герц.

У THEC64 есть три режима работы — "родные" интерфейсы C64 и VIC20 (предшественница Commodore 64), а также красивая карусель для простого доступа к играм. В порты USB можно вставить накопитель и, например, загрузить свои собственные игры (в том числе на нескольких дисках) или сохранить чудеса программирования, что вы напишете в средах C64 и VIC20.

В память THEC64 записано 64 игры. Полный перечень можете увидеть ниже:

  • Alleykat,
  • Anarchy,
  • Attack of the Mutant Camels,
  • Avenger,
  • Battle Valley,
  • Bear Bovver,
  • Boulder Dash,
  • Bounder,
  • California Games,
  • Chips Challenge,
  • Confuzion,
  • Cosmic Causeway,
  • Cyberdyne Warrior,
  • Cybernoid II,
  • Deflektor,
  • Destroyer,
  • Everyone’s a Wally,
  • Firelord,
  • Galencia,
  • Gateway to Apshai,
  • Gribbly’s Day Out,
  • Gridrunner (VIC 20),
  • Heartland,
  • Herobotix,
  • Highway Encounter,
  • Hover Bovver,
  • Impossible Mission,
  • Impossible Mission II,
  • IO,
  • Iridis Alpha,
  • Jumpman,
  • Mega Apocalypse,
  • Mission AD,
  • Monty Mole,
  • Monty on the Run,
  • Nebulus,
  • Netherworld,
  • Nodes of Yesod,
  • Paradroid,
  • Pitstop II,
  • Planet of Death,
  • Psychedelia (VIC 20),
  • Ranarama,
  • Robin of the Wood,
  • Silicon Warrior,
  • Skate Crazy,
  • Speedball 2,
  • Spindizzy,
  • Steel,
  • Street Sports Baseball,
  • Street Sports Basketball,
  • Summer Games II (включая дисциплины Summer Games),
  • Super Cycle,
  • Sword of Fargoal,
  • Temple of Apshai Trilogy,
  • The Arc of Yesod,
  • Thing Bounces Back,
  • Thing on a Spring,
  • Trailblazer,
  • Uridium,
  • Who Dares Wins II,
  • Winter Games,
  • World Games,
  • Zynaps.

О разработке, геймплее и сюжете: Свежие подробности о Baldur's Gate III

Релиз THEC64 состоится 5 декабря 2019-го. Ценовая категория — 119.99 евро.

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Консоль, Игры, Ретро, 80-е, Commodore 64.
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