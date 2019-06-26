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В Японии изобрели утку-робота, который поможет избавится от сорняков на рисовых полях (Видео)

В Японии изобрели утку-робота, который поможет избавится от сорняков на рисовых полях (Видео)
17:29 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости технологии: На протяжении веков рисовые фермеры в Азии использовали уток в качестве естественной альтернативы пестицидам.

Проплывая на затопленных рисовых полях, утка срывает сорняки и уничтожают насекомых, а ее навоз даже выступает в качестве дополнительного удобрения. В 21 веке такая практика не получила широкого распространения, но новый технологический поворот в методе может изменить ситуацию.

Инженер, работающий на японского автомобилестроителя Nissan, создал роботизированную альтернативу уток для чистки рисовых полей. В настоящее время инженер испытывает свой прототип в префектуре Ямагата на северо-востоке Японии. Кажется, на данный момент это просто проект нацеленный на некоммерциализацию, но, тем не менее, это увлекательное использование технологии.

Робот Aigamo весит около 1,5 килограмма и по размеру примерно такой же, как большой робот-пылесос. Две вращающиеся резиновые щетки на его нижней стороне заменяют ноги утки, которые насыщают воду кислородом, перемешивая ее и предотвращая укоренение сорняков.

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Вы можете посмотреть видео робота в действии выше. Это очаровательный робот, который умеет сочетать старые и новые методы ведения сельского хозяйства.

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Робот, Сорняки, Утка, Рисовые поля, Утка робот, Aigamo.
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