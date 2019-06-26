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Компания Samsung представит складной смартфон Galaxy Fold 2 в 2020 году: первые рендеры

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Компания Samsung представит складной смартфон Galaxy Fold 2 в 2020 году: первые рендеры
21:03 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Instagram

Новости технологии: Согласно информации СМИ, устройство будет иметь OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма, скругленный по углам.

Принципиальное отличие от Galaxy Fold - в самом механизме "раскладывания": так, судя по схеме для патентной заявки (которая, к слову, была подана еще в 2017 году), будущий смартфон будет складываться горизонтально, экраном наружу, а не как книга.

Два дисплея будут скреплены между собой специальным вращающимся шарниром. В сложенном состоянии пользователю будет доступен только небольшой экран для отображения самой важной информации. Однако на патентных изображениях у смартфона нет боковой панели, поэтому не ясно, где разместится кнопка включения. Разъем для наушников диаметром 3,5 миллиметра тоже отсутствует.

Между тем отмечается, что Galaxy Fold 2 будет заметно дешевле своего предшественника.

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Ранее стало известно, что Samsung перенесла старт продаж смартфона Galaxy Fold на неопределенный срок из-за проблем с дисплеем: многие журналисты, тестирующие новинку, заявили, что гибкий экран сломался через два дня.

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Samsung, Смартфон, Фото, Складной смартфон, Galaxy Fold 2.
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