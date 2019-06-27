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"G30 - A Memory Maze": украинская игра стала победителем конкурса от Google

"G30 - A Memory Maze": украинская игра стала победителем конкурса от Google
18:30 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Скриншот

Новости технологии: Об этом сообщается на сайте конкурса.

Мобильная игра "G30 - A Memory Maze" ( "Лабиринт памяти"), которую разработали украинские специалисты, победила в международном конкурсе независимых игр Indie Games Showcase от Google.

"Во вторник, 25 июня, в галерее Saatchi в Лондоне, мы провели заключительное мероприятие Indie Games Showcase. 20 финалистов приехали из 10 стран, чтобы продемонстрировать свои игры в невероятном зале для геймеров, экспертов в области и прессы ", - говорится в сообщении организаторов конкурса.

Среди финалистов жюри Google Play выбрала трех победителей: "Photographs" и "Ordia" от британских студий EightyEight Games и Loju, а также "G30 - A Memory Maze" украинца Ивана Ковалева.

"Поздравление всем, особенно победителям: G30 - A Memory Maze, Ordia, Photographs", - отмечается в публикации.

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"G30 - A Memory Maze" это необычная и минималистичная головоломка. Каждый уровень - это вручную созданная часть истории человека с когнитивным расстройством, которая пытается собрать воедино прошлое, что ускользает - прежде чем болезнь окончательно поглотит его память ", - отмечается в описании к игре Ивана Ковалева.

Уровни игры - это воспоминания. Решая головоломки, игрок восстанавливает не только визуальный образ события, но также мысли и чувства, которые с ним связаны.

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Google, Победа, Мобильная игра, G30 - A Memory Maze, Украинская игра.
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