"G30 - A Memory Maze": украинская игра стала победителем конкурса от Google

Новости технологии: Об этом сообщается на сайте конкурса.

Мобильная игра "G30 - A Memory Maze" ( "Лабиринт памяти"), которую разработали украинские специалисты, победила в международном конкурсе независимых игр Indie Games Showcase от Google.

"Во вторник, 25 июня, в галерее Saatchi в Лондоне, мы провели заключительное мероприятие Indie Games Showcase. 20 финалистов приехали из 10 стран, чтобы продемонстрировать свои игры в невероятном зале для геймеров, экспертов в области и прессы ", - говорится в сообщении организаторов конкурса.

Среди финалистов жюри Google Play выбрала трех победителей: "Photographs" и "Ordia" от британских студий EightyEight Games и Loju, а также "G30 - A Memory Maze" украинца Ивана Ковалева.

"Поздравление всем, особенно победителям: G30 - A Memory Maze, Ordia, Photographs", - отмечается в публикации.

"G30 - A Memory Maze" это необычная и минималистичная головоломка. Каждый уровень - это вручную созданная часть истории человека с когнитивным расстройством, которая пытается собрать воедино прошлое, что ускользает - прежде чем болезнь окончательно поглотит его память ", - отмечается в описании к игре Ивана Ковалева.

Уровни игры - это воспоминания. Решая головоломки, игрок восстанавливает не только визуальный образ события, но также мысли и чувства, которые с ним связаны.