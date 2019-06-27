Создатель Call of Duty и Dead Space расширит вселенную PUBG (Видео)

Новости технологии: PUBG Corp., разработчики одноименной "королевской битвы", основали новую студию.

Что известно

Подразделение назвали Striking Distance, разместив его в Сан-Рамоне, что в Калифорнии. Сотрудники новой студии будут работать над развитием PUBG, разрабатывая сюжетные игры по вселенной игры. Возглавил студию Глен Шофилд, основатель и вице-президент Visceral Games, из стен которой вышла Dead Space. К тому же в 2009 году он вместе с Майклом Кондри основал Sledgehammer Games, поработав над серией Call of Duty.

"Мы строим студию с нуля, и планируем создавать оригинальный сюжетный опыт по вселенной PUBG", - сказал Шофилд.

В Twitter теперь уже генеральный директор Striking Distance написал, что студия уже работает над новым проектом, но это не сиквел к PUBG. Возможно, геймеров ждет сюжетное дополнение для "королевской битвы", но, учитывая опыт работы Шофилда со вселенной Call of Duty, игроки могут рассчитывать на отдельную игру.