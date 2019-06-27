Скачать
Четверг, 27.06.2019
Климкин заявил, что в деле моряков у Зеленского попались на ловушку РФ
Климкин заявил, что в деле моряков у Зеленского попались на ловушку РФ
Эффективность разведения сил у Станицы Луганской пока рано оценивать
Эффективность разведения сил у Станицы Луганской пока рано оценивать
Караваев подписал контракт с Динамо
Караваев подписал контракт с Динамо
День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции

Создатель Call of Duty и Dead Space расширит вселенную PUBG (Видео)

Создатель Call of Duty и Dead Space расширит вселенную PUBG (Видео)
21:56 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: PUBG Corp., разработчики одноименной "королевской битвы", основали новую студию.

Что известно

Подразделение назвали Striking Distance, разместив его в Сан-Рамоне, что в Калифорнии. Сотрудники новой студии будут работать над развитием PUBG, разрабатывая сюжетные игры по вселенной игры. Возглавил студию Глен Шофилд, основатель и вице-президент Visceral Games, из стен которой вышла Dead Space. К тому же в 2009 году он вместе с Майклом Кондри основал Sledgehammer Games, поработав над серией Call of Duty.

Xbox следующего поколения будет иметь только одну модель

"Мы строим студию с нуля, и планируем создавать оригинальный сюжетный опыт по вселенной PUBG", - сказал Шофилд.

В Twitter теперь уже генеральный директор Striking Distance написал, что студия уже работает над новым проектом, но это не сиквел к PUBG. Возможно, геймеров ждет сюжетное дополнение для "королевской битвы", но, учитывая опыт работы Шофилда со вселенной Call of Duty, игроки могут рассчитывать на отдельную игру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игра, Call of Duty, Dead Space, Видеоигра, PUBG, PUBG Corp., Striking Distance, Глен Шофилд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
02 Приметы и обряды на 27 июня - Елисеев день
03 Гороскоп на сегодня, 27 июня 2019: все знаки Зодиака
04 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
05 Экс-Холостяк Иракли Макацария показал, как выглядел до занятий спортом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕС объявил о продлении антироссийских санкций
ЕС объявил о продлении антироссийских санкций
Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
Балух объявил новую голодовку, требует допустить к нему консула
Балух объявил новую голодовку
Афиша интересных событий в Украине на 29-30 июня
Афиша интересных событий в Украине на 29-30 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь