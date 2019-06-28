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Apple Music пользуются уже больше 60 миллионов человек

Apple Music пользуются уже больше 60 миллионов человек
18:20 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Журналисты французского издании Numerama пообщались с главой сервиса Apple Music Эдди Кью (Eddy Cue), который поделился интересной статистикой.

На сегодняшний день число пользователей потокового сервиса превысило отметку в 60 миллионов человек.

По словам Кью, речь идет о тех, кто оформил подписку и о тех, кто решил опробовать Apple Music бесплатно. Это действительно впечатляющий результат, учитывая, что на рынке сервис существует всего 4 года.

До Spotify ему, конечно, еще далеко (100 млн пользователей по информации на апрель 2019 года), но Apple постепенно движется к такому результату. Например, в июле прошлого года Apple Music в США обогнал Spotify по числу пользователей, которые оформили подписку.

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Кстати, у нас подписку Apple Music можно оформить за $5 в месяц. Также есть семейная за $8 (6 человек) и студенческая за $2.50.

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Apple, Статистика, Сервис, Музыкальный сервис, Apple Music.
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