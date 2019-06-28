Apex Legends: трейлер второго сезона (Видео)

Новости технологии: В трейлере второго сезона Apex Legends показали изменения на карте и нового персонажа.

Геймеры уже узнали, что во втором сезоне Apex Legends появятся драконы, но это не единственные изменения, которые нагрянут в игру.

Respawn выпустили трейлер, приуроченных ко второму сезону в Apex Legends. В ролике показали, что до Кингз-Каньона добрались драконы и левиафаны, которые раньше бродили по воде вблизи острова.

Приход живности повлиял на внешний вид карты. Например, в результате взрыва обрушилась башня, а часть зданий полностью разрушена лапами гигантских монстров.

В другом трейлере засветился новый герой по имени Крипто (Crypto), который, видимо, станет местным хакером. В ролике персонаж активирует башню, призывая драконов и левиафанов на остров, а потом и вовсе подрывает вышку.