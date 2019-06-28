Two Souls получила бесплатную демо-версию для ПК и новый трейлер (Видео)

Новости технологии: Релизная версия Heavy Rain для PC уже попала на полки Epic Games Store, и Quantic Dream решили напомнить о скором релизе Beyond: Two Souls.

Разработчики выпустили трейлер, в котором рассказали PC-геймерам, что же их ждет.

В Beyond: Two Souls игрокам расскажут историю Джоди Холмс, обладающей сверхъестественными способностями, природу которых она и пытается выяснить. Сюжет охватывает 16 лет жизни героини, начиная с детства и заканчивая юностью.

Выйдет PC-версия Beyond: Two Souls уже 22 июля на виртуальных полках Epic Games Store.

Если же вам не терпится, то можете сыграть в демо-версию, которая ждет вас на странице игры в магазине "эпиков". Там же вы сможете ознакомиться с системными требованиями игры.