Two Souls получила бесплатную демо-версию для ПК и новый трейлер (Видео)

Разработчики выпустили трейлер, в котором рассказали PC-геймерам, что же их ждет.
В Beyond: Two Souls игрокам расскажут историю Джоди Холмс, обладающей сверхъестественными способностями, природу которых она и пытается выяснить. Сюжет охватывает 16 лет жизни героини, начиная с детства и заканчивая юностью.
Выйдет PC-версия Beyond: Two Souls уже 22 июля на виртуальных полках Epic Games Store.
Если же вам не терпится, то можете сыграть в демо-версию, которая ждет вас на странице игры в магазине "эпиков". Там же вы сможете ознакомиться с системными требованиями игры.