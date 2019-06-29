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Испытания скоростного американского вертолета остановили: названа причина

Испытания скоростного американского вертолета остановили: названа причина
15:41 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Корпорациям Boeing и Sikorsky пришлось "приземлить" свой прототип скоростного вертолета SB>1 Defiant после трех летных испытаний:.

SB>1 Defiant столкнулся с первыми трудностями, однако это едва ли станет фатальным для проекта.

Перерыв инженеры хотят использовать для внесения изменений в конструкцию силовой установки. Ранее похожие проблемы уже давали о себе знать, из-за чего пришлось сдвинуть программу испытаний. 

Однако эти трудности не пугают разработчиков, и уже в будущем вертолет SB>1 Defiant может установить свой новый скоростной рекорд.  

Проведены успешные испытания парашютной системы пилотируемого корабля Starliner

Конечная цель для Defiant — демонстрация крейсерской скорости в 250 узлов (463 километра в час), что значительно выше, чем у традиционных вертолетов той же общей весовой категории, таких как эксплуатируемые армией США UH-60 Black Hawk.

В будущем, выступая в качестве основного многоцелевого вертолета, SB>1 может дать военным Штатов принципиально новые возможности.

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Все по теме:

Boeing, Самолет, Технологии, Sikorsky, Техно, Испытания самолета, Скоростной самолет, SB&gt;1 Defiant.
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