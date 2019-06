Проведены успешные испытания парашютной системы пилотируемого корабля Starliner

Starliner станет первым аппаратом, который будет приземляться на землю, а не на воду.

Boeing сделала еще один шаг на пути к запуску пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner, проведя успешные испытания его системы парашютов. Об этом компания сообщила на своем сайте, передает Naked Science.

В ходе испытаний опытный образец Starliner, создаваемого в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей NASA, подняли на воздушном шаре на расстояние 12,2 километра над землей и сбросили вниз. При этом предполагалось, что два парашюта были отключены.

Starliner's landing system passed its final qualification test ahead of flying @NASA_Astronauts. This time we intentionally introduced two parachute failures, and #Starliner performed as expected. With crew safety as our top priority, keep watching the skies this week. pic.twitter.com/gOBIEDNvfL

