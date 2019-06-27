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Проведены успешные испытания парашютной системы пилотируемого корабля Starliner

Проведены успешные испытания парашютной системы пилотируемого корабля Starliner
09:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости технологии: Тесты прошли на базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Как заявили представители Boeing, это испытание стало самым тяжелым.

Starliner станет первым аппаратом, который будет приземляться на землю, а не на воду.

Boeing сделала еще один шаг на пути к запуску пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner, проведя успешные испытания его системы парашютов. Об этом компания сообщила на своем сайте, передает Naked Science.

В ходе испытаний опытный образец Starliner, создаваемого в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей NASA, подняли на воздушном шаре на расстояние 12,2 километра над землей и сбросили вниз. При этом предполагалось, что два парашюта были отключены. 

За четыре минуты, которые потребовались на спуск, другие, уже исправные парашюты системы успешно раскрылись.

Капсула благополучно приземлилась на полигоне Сухопутных войск США, как и было запланировано.

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В будущем именно эта площадка будет главной для посадки космических кораблей Boeing.

Таким образом, Starliner станет первым аппаратом, который будет приземляться на землю, а не на воду. В этом ему помогут шесть парашютов от компании Airborne Systems, которые будут амортизировать Starliner при посадке.

Согласно планам, первый старт частично многоразового пилотируемого космического корабля от Boeing к МКС состоится уже в этом августе. В космосе он пробудет не больше недели. Затем, если все пройдет успешно, до конца года Starliner выполнит свой первый полет с экипажем.

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Boeing, Технологии, Техно, Starliner, Корабль Starliner, BoeingSpace.
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