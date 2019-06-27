Проведены успешные испытания парашютной системы пилотируемого корабля Starliner

Новости технологии: Тесты прошли на базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Как заявили представители Boeing, это испытание стало самым тяжелым.

Starliner станет первым аппаратом, который будет приземляться на землю, а не на воду.

Boeing сделала еще один шаг на пути к запуску пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner, проведя успешные испытания его системы парашютов. Об этом компания сообщила на своем сайте, передает Naked Science.

В ходе испытаний опытный образец Starliner, создаваемого в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей NASA, подняли на воздушном шаре на расстояние 12,2 километра над землей и сбросили вниз. При этом предполагалось, что два парашюта были отключены.

Starliner's landing system passed its final qualification test ahead of flying @NASA_Astronauts. This time we intentionally introduced two parachute failures, and #Starliner performed as expected. With crew safety as our top priority, keep watching the skies this week. pic.twitter.com/gOBIEDNvfL — Boeing Space (@BoeingSpace) 25 июня 2019 г.

За четыре минуты, которые потребовались на спуск, другие, уже исправные парашюты системы успешно раскрылись.

Капсула благополучно приземлилась на полигоне Сухопутных войск США, как и было запланировано.

В будущем именно эта площадка будет главной для посадки космических кораблей Boeing.

Таким образом, Starliner станет первым аппаратом, который будет приземляться на землю, а не на воду. В этом ему помогут шесть парашютов от компании Airborne Systems, которые будут амортизировать Starliner при посадке.

Согласно планам, первый старт частично многоразового пилотируемого космического корабля от Boeing к МКС состоится уже в этом августе. В космосе он пробудет не больше недели. Затем, если все пройдет успешно, до конца года Starliner выполнит свой первый полет с экипажем.