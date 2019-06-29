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Подделки iPhone XI уже появились в продаже: что известно (Видео)

Подделки iPhone XI уже появились в продаже: что известно (Видео)
18:32 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: В Китае начали продавать поддельные iPhone XI Max.

Компания Apple должна представить новые модели смартфонов в сентябре, а китайские умельцы уже вовсю продают поддельные iPhone XI Max (по слухам, именно такое название получит наследник iPhone XS Max).

Снимки и видео одного из таких клонов уже появилось в сети. По-видимому, смартфон сделали на основе многочисленных рендеров, и стоит признать — выглядит он довольно прилично. Правда, выдает подделку непростительно большой "подбородок" внизу экрана.

Внимание привлекает необычная камера на задней панели. Утечки говорят, что у нового iPhone будет тройная камера в виде квадрата, и у его клона она именно такая.

Стартовали продажи новых смартфонов Xiaomi CC9

На выбор есть сразу несколько расцветок: золотистая, серебристая и черная.

Угадали ли китайские мастера с дизайном iPhone XS Max - узнаем осенью.

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Все по теме:

iPhone, Гаджеты, Смартфоны, Подделка, iPhone XI, iPhone XI Max.
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