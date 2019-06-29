SpaceX запустит свой первый коммерческий космолет к 2021 году

Новости технологии: Вице-президент SpaceX Джонатан Хофеллер (Jonathan Hofeller) назвал примерную дату запуска космического корабля SpaceX Starship.

По его словам, компания уже ведет переговоры с тремя клиентами касательно первого коммерческого рейса.

Разработкой Starship занимаются две команды, которые базируются в Техасе и Флориде. Ракетой-носителем будущему аппарату послужит ускоритель Super Heavy (Big Falcon Rocket или BFR до переименования). Он способен вывести около 20 тонн груза на геостационарную орбиту и более 100 тонн на околоземную орбиту.

Этот же носитель планируют использовать для доставки полезных грузов на Луну и Марс.

Тестовый запуск, вероятно, проведут уже в этом году, полноценный коммерческий полёт запланирован к 2021 году.