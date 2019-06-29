Скачать
Суббота, 29.06.2019
Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
Российский обмен ПАСЕ на моряков: Климкин дал комментарий
Российский обмен ПАСЕ на моряков: Климкин дал комментарий
ПСЖ назвал условия для перехода Неймара в Барселону
ПСЖ назвал условия для перехода Неймара в Барселону
Наоми Кэмпбелл может не есть по несколько дней
Наоми Кэмпбелл может не есть по несколько дней

SpaceX запустит свой первый коммерческий космолет к 2021 году

SpaceX запустит свой первый коммерческий космолет к 2021 году
22:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Вице-президент SpaceX Джонатан Хофеллер (Jonathan Hofeller) назвал примерную дату запуска космического корабля SpaceX Starship.

По его словам, компания уже ведет переговоры с тремя клиентами касательно первого коммерческого рейса.

Разработкой Starship занимаются две команды, которые базируются в Техасе и Флориде. Ракетой-носителем будущему аппарату послужит ускоритель Super Heavy (Big Falcon Rocket или BFR до переименования). Он способен вывести около 20 тонн груза на геостационарную орбиту и более 100 тонн на околоземную орбиту.

Этот же носитель планируют использовать для доставки полезных грузов на Луну и Марс.

SpaceX удалось поймать часть головного обтекателя Falcon Heavy

Тестовый запуск, вероятно, проведут уже в этом году, полноценный коммерческий полёт запланирован к 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космический корабль, SpaceX, Космолет, Starship.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день
03 "ПАСЕ феерично "прославилась": Арьев рассказал о реакции СМИ на возвращение РФ
04 В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
05 Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Макрон планирует встретиться с Путиным
Макрон планирует встретиться с Путиным
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
ЕС сможет торговать с Ираном в обход санкций США
ЕС сможет торговать с Ираном в обход санкций США
Та еще штучка: Дженнифер Лопес поставила Алексу Родригесу жесткий ультиматум
Дженнифер Лопес поставила Алексу Родригесу жесткий ультиматум
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь