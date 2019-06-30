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Создан "умный" браслет, способный контролировать эмоции носителя

Создан "умный" браслет, способный контролировать эмоции носителя
13:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Устройство меняет цвет в зависимости от уровня эмоционального спектра человека.

Инженеры из Школы вычислений и коммуникаций Университета Ланкастера (Великобритания) разработали "умный" браслет, который меняет цвет, нагревается, вибрирует и сжимает запястье носителя при изменении уровня его эмоционального возбуждения. Статья с описанием новой технологии опубликована на портале EurekAlert.

По словам создателей устройства, этот браслет поможет пациентам с аффективными расстройствами, такими как депрессия и биполярное расстройство, а также просто людям, страдающим от внезапных "неуместных эмоций" (страх, тревога, ярость, злоба и так далее), держать свои чувства под контролем.

При этом "умный" гаджет, созданный из термочувствительных, реагирующих на температуру кожи материалов, абсолютно самодостаточен: так, он не требует синхронизации, например, со смартфоном.

"Предыдущие работы над похожей технологией были сосредоточены на графиках и абстрактной визуализации биосигналов на мобильных и веб-интерфейсах. Однако мы сосредоточились на устройствах, которые надеваются на руку и работают не только посредством визуальных сигналов, но также могут ощущаться через вибрацию, ощущения "затягивания" и тепла. При этом не нужен доступ к другим программам. Наши прототипы предоставляют данные в режиме реального времени", - рассказал Мухаммед Умайр, один из авторов разработки.

Браслет, контролирующий эмоции

Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление - в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни. Между тем датчик, плотно прилегающий к запястью, следил за сменой чувств путем измерения электрической активности кожи и подавал сигналы.

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Как подчеркнул Умайр, благодаря браслету участники тестов начали обращать внимание на свои мгновенные эмоциональные реакции, понимали, когда их настроение менялось очень резко, при этом они могли осознавать и анализировать причины этих перемен.

Инженеры намерены провести дополнительные тесты, чтобы лучше изучить используемые материалы, модернизировать устройство и найти для него самое выгодное дизайнерское решение.

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Эмоции, Умный браслет, EurekAlert.
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