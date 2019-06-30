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Воскресенье, 30.06.2019
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YouTube добавил новую функцию, которая скрывает нежелательный контент

YouTube добавил новую функцию, которая скрывает нежелательный контент
15:13 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: Чтобы скрыть контент, необходимо забанить конкретный канал, а дальше все сделают нейросети.

Например, если в вашей ленте каким-то образом завелись фиферы или непонятные часовые влоги, вы имеете право удалить их из своих рекомендаций.

"Мы стараемся предлагать видео, которые вам понравятся, но мы не всесильны", - сообщается в блоге YouTube.

Чтобы отсеять группу ненавистных тематических рекомендаций, нужно нажать на трехточечную кнопку рядом с превью видео и выбрать пункт "Не рекомендовать этот канал". В будущем YouTube не только перестанет подсовывать конкретный канал, но и все релевантные ему видео. Чтобы вернуть видео в рекомендации или ленту, нужно будет подписаться на забаненный ранее канал.

В скором времени Microsoft может убрать голосовой помощник Cortana из Windows 10

Пока функция доступна на Android-версии приложения, но скоро появится на десктопе и iOS.

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YouTube, Контент, Фильтр, Нежелательный контент.
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