YouTube добавил новую функцию, которая скрывает нежелательный контент

Новости технологии: Чтобы скрыть контент, необходимо забанить конкретный канал, а дальше все сделают нейросети.

Например, если в вашей ленте каким-то образом завелись фиферы или непонятные часовые влоги, вы имеете право удалить их из своих рекомендаций.

"Мы стараемся предлагать видео, которые вам понравятся, но мы не всесильны", - сообщается в блоге YouTube.

Чтобы отсеять группу ненавистных тематических рекомендаций, нужно нажать на трехточечную кнопку рядом с превью видео и выбрать пункт "Не рекомендовать этот канал". В будущем YouTube не только перестанет подсовывать конкретный канал, но и все релевантные ему видео. Чтобы вернуть видео в рекомендации или ленту, нужно будет подписаться на забаненный ранее канал.

Пока функция доступна на Android-версии приложения, но скоро появится на десктопе и iOS.