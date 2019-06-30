В скором времени Microsoft может убрать голосовой помощник Cortana из Windows 10

Новости технологии: Компания постепенно отделяет приложение Cortana от Windows 10 из-за его низкой популярности.

В недавнем обновлении Windows 10 Microsoft убрала голосовой помощник из поисковой системы. Теперь бета-версия Cortana появилась в качестве отдельного продукта в магазине Microsoft Store. И хоть никаких комментариев разработчики пока не дают, всё это может указывать на то, что скоро приложение могут убрать из списка предустановленных в Windows 10.

На официальном сайте сказано, что Microsoft использует бета-версию Cortana для ее обновления отдельно от Windows 10, в том числе якобы для того, чтобы помощник не зависел от появления новых версий операционной системы. Дело в том, что ассистент изначально создавался как веб-служба, поэтому не совсем понятно, что мешало обновлять его без изменений ядра Windows 10.

Напомним, что работникам Microsoft запретили пользоваться украинскими сервисами. Компания Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться бесплатной версией популярного мессенджера Slack.