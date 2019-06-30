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В скором времени Microsoft может убрать голосовой помощник Cortana из Windows 10

В скором времени Microsoft может убрать голосовой помощник Cortana из Windows 10
09:08 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания постепенно отделяет приложение Cortana от Windows 10 из-за его низкой популярности.

В недавнем обновлении Windows 10 Microsoft убрала голосовой помощник из поисковой системы. Теперь бета-версия Cortana появилась в качестве отдельного продукта в магазине Microsoft Store. И хоть никаких комментариев разработчики пока не дают, всё это может указывать на то, что скоро приложение могут убрать из списка предустановленных в Windows 10.

На официальном сайте сказано, что Microsoft использует бета-версию Cortana для ее обновления отдельно от Windows 10, в том числе якобы для того, чтобы помощник не зависел от появления новых версий операционной системы. Дело в том, что ассистент изначально создавался как веб-служба, поэтому не совсем понятно, что мешало обновлять его без изменений ядра Windows 10.

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Напомним, что работникам Microsoft запретили пользоваться украинскими сервисами. Компания Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться бесплатной версией популярного мессенджера Slack.

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Microsoft, Cortana, Windows 10, Голосовой помощник.
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