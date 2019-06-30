Xiaomi отказалась от линейки смартфонов Mi Max

Новости технологии: Похоже, поклонникам продукции Xiaomi придется все-таки попрощаться с той серией.

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что Xiaomi решила закрыть линейки Mi Max и Mi Note. На это намекнул глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun), который заявил, что в этом году новых моделей точно ждать не стоит.

После этого прошли слухи о том, что продолжение линейки Mi Max возьмет на себя суббренд Redmi. Но и этому не бывать, о чем ясно дал понять вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing).

"В настоящее время нет никаких планов, поэтому, кажется, что линейка продуктов серии Max завершена", - заявил он.

Напомним, серия Xiaomi Mi Max дебютировала весной 2016 года. С тех пор компания выпустила 3 модели Mi Max.