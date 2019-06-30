Xiaomi ищет пользователей для тестирования Android Q

Новости технологии: Xiaomi закрывает программу тестирования MIUI Global Beta. Но при этом компания объявила о старте новой программы Mi Pilot MIUI.

Компания набирает закрытую группу владельцев смартфонов Xiaomi, которые будут тестировать новые прошивки. Если раньше в бета-тестировании могли принять участие все желающие, то теперь Xiaomi сама набирает добровольцев.

В программе Mi Pilot MIUI могут принять участие владельцы смартфонов Pocophone F1, Xiaomi Mi 6, Redmi 6A и Redmi 6. На первом будут тестировать новую операционную систему Android Q, на остальных - Android Pie.

Стать участником бета-тестирования могут пользователи из разных регионов, но они должны знать английский язык и свободно ориентироваться в QQ - популярном в Китае мессенджере. Именно с помощью него разработчики будут поддерживать связь с участниками программы.

Заявки принимаются до 7 июля.

Xiaomi предупреждает, что тестируемые прошивки работают нестабильно, поэтому пользователям надо быть готовыми к различным багам. О возникших проблемах и ошибках они должны сообщать разработчикам.

Скорее всего, участники Mi Pilot MIUI получат в результате определенные льготы или поощрения.