"Поезд" из спутников Илона Маска понес первые потери

Новости технологии: Как отмечается, сначала SpaceX могла связываться со всеми 60 аппаратами, но впоследствии остались доступными лишь 57.

Три спутника, которые не выходят на связь, какое-то время продолжат вращаться вокруг Земли, после чего сгорят в атмосфере.

Через месяц после запуска 60 спутников Starlink компании SpaceX три из них потеряли связь с Землей и прекратили функционировать. Об этом пишет издание The Verge.

Три спутника, которые не выходят на связь, какое-то время продолжат вращаться вокруг Земли, после чего сгорят в атмосфере. Еще два спутника компания Илона Маска намеренно уничтожила в атмосфере в рамках тестирования.

В то же время 45 спутников уже достигли своих орбит на высоте 550 км, еще пять находятся в процессе выхода на орбиту, а пять проходят дополнительные проверки систем.

Итак пять из 60 запущенных спутников не выполнят свои функции.