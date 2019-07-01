"Поезд" из спутников Илона Маска понес первые потери

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11:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости технологии: Как отмечается, сначала SpaceX могла связываться со всеми 60 аппаратами, но впоследствии остались доступными лишь 57.

Три спутника, которые не выходят на связь, какое-то время продолжат вращаться вокруг Земли, после чего сгорят в атмосфере.

Через месяц после запуска 60 спутников Starlink компании SpaceX три из них потеряли связь с Землей и прекратили функционировать. Об этом пишет издание The Verge.

Три спутника, которые не выходят на связь, какое-то время продолжат вращаться вокруг Земли, после чего сгорят в атмосфере. Еще два спутника компания Илона Маска намеренно уничтожила в атмосфере в рамках тестирования.

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В то же время 45 спутников уже достигли своих орбит на высоте 550 км, еще пять находятся в процессе выхода на орбиту, а пять проходят дополнительные проверки систем.

Итак пять из 60 запущенных спутников не выполнят свои функции.

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Технологии, SpaceX, Техно, Илон Маск.
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