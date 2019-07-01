"Поезд" из спутников Илона Маска понес первые потери

Три спутника, которые не выходят на связь, какое-то время продолжат вращаться вокруг Земли, после чего сгорят в атмосфере.
Через месяц после запуска 60 спутников Starlink компании SpaceX три из них потеряли связь с Землей и прекратили функционировать. Об этом пишет издание The Verge.
Три спутника, которые не выходят на связь, какое-то время продолжат вращаться вокруг Земли, после чего сгорят в атмосфере. Еще два спутника компания Илона Маска намеренно уничтожила в атмосфере в рамках тестирования.
В то же время 45 спутников уже достигли своих орбит на высоте 550 км, еще пять находятся в процессе выхода на орбиту, а пять проходят дополнительные проверки систем.
Итак пять из 60 запущенных спутников не выполнят свои функции.