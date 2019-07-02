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Китай за два года выведет на орбиту 192 спутника со встроенным искусственным интеллектом

Китай за два года выведет на орбиту 192 спутника со встроенным искусственным интеллектом
09:58 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Китай запустит на орбите сеть Leo из 192 спутников со встроенным искусственным интеллектом для наблюдения за земной поверхностью.

Группировку, предназначенную для дистанционного зондирования Земли, назвали Leo — в честь царя зверей и созвездия Льва.

К 2021 году Пекин намерен вывести в космос группировку Leo, включающую в себя 192 спутника и оснащенную системой автопилота и искусственным интеллектом. Об этом сообщила газета China Daily со ссылкой на национальное телевидение Китая.

"На сегодня спутники — аппараты с дистанционным управлением, то есть они не имеют функции автопилота. Как ожидается, разработчики дадут Leo такую способность", — рассказали источники China Daily. 

Как заявляют разработчики, группировка будет состоять из спутников "Яогань". 

Встроенная система искусственного интеллекта будет сама просматривать снимки поверхности нашей планеты, получаемые со спутников, и отсеивать качественные изображения от некачественных, чтобы затем отправлять их на землю. Таким образом, повысятся скорость и качество мониторинга земной поверхности, кроме того, Leo поможет предупреждать катаклизмы и стихийные бедствия, отслеживать транспортные потоки, контролировать движение космических аппаратов и — в случае необходимости — корректировать траекторию их полета. 

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Leo планируют отправлять в космос с помощью ракеты-носителя "Цзелун-1", предназначенной для коммерческих пусков и способной выводить на орбиту груз весом в 150 килограммов на высоту 600 километров. По словам разработчиков, на производство "Цзелун-1" потребуется полгода, а запуск обойдется в 3,63 миллиона долларов. 

В начале июня Китай впервые в своей истории запустил ракету с плавучего космодрома в Желтом море.

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Китай, Технологии, Спутники, Техно, 192 спутника со встроенным искусственным интеллектом.
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