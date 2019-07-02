Подписчики PS Plus получат Detroit Become Human и Heavy Rain

Новости технологии: Еще в конце июня Sony объявила, что подписчики PlayStation Plus получат в июле PES 2019 и Horizon Chase Turbo, но с наступлением нового месяца планы изменились.

Теперь, зайдя на страницу "Игр месяца", геймеры увидят гонку Horizon Chase Turbo и цифровое Deluxe-издание Detroit Become Human.

В "особый сборник" попал артбук, музыка, аватары, темы Cyber Life и Main Character для PS4, и (барабанная дробь) Heavy Rain для PS4. Таким образом в июле подписчики PS Plus получат аж три игры.

Напомним, что в Detroit Become Human геймерам предстоит сыграть за трех андроидов, расположенных по разные стороны баррикад в своеобразном восстании машин. Не "Терминатор", но можете рассчитывать на экшен и философские размышления.

В то же время Heavy Rain расскажет историю отца, ребенка которого похитил серийный маньяк-убийца. Игроку предстоит пройти сквозь различные испытания, чтобы получить подсказки о местоположении ребенка, и попытаться разгадать личность преступника.