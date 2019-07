Разработчики игры The Walking Dead готовят переиздание серии (Видео)

Новости технологии: Несмотря на закрытие TellTale серия The Walking Dead продолжает жить и даже готовится к крупному обновлению.

Skybound Games, которые получили права на франшизу после закрытия "рассказчиков", анонсировали The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. Если верить трейлеру, то для геймеров готовят сборник из четырех игр серии, а также ответвления в виде сюжета о Мишон. Сверху разработчики добавят дополнение 400 Days, а также документальный фильм с комментариями разработчиков.

Владельцы Definitive Series также получат графический пак graphic black, который стилизует картинку под комиксы Роберта Киркмана, автора "Ходячих мертвецов".

К тому же надстройка добавляет новые анимации. Раньше обновленный визуальный стиль был доступен только в The Final Season, а теперь добрался до остальных игр серии.

The Walking Dead: The Telltale Definitive выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC в Epic Games Store уже 10 сентября. На визуальный стиль и обновленные анимации можете посмотреть в трейлере ниже.