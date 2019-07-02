Флагман LG G8s ThinQ: дата выхода и цена

Новости технологии: Компания LG на MWC 2019 показала вместе с флагманом G8 ThinQ версию G8s ThinQ.

Первая модель уже продается, а вот стоимость и дату старта продаж второй производитель объявил только сейчас.

Согласно официальной информации, LG G8s ThinQ уже в этом месяце появится на полках магазинов в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в некоторых странах Европы. Ценник устройства составит 770 евро за модификацию на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Новинка будет продаваться в трёх расцветках: Mirror Black, Mirror Teal и Mirror White.

Смартфон отличается от обычного G8 ThinQ лишь некоторыми деталями. Например, у него вместо 6.1-дюймового дисплея с разрешением QHD+ установлен 6.2-дюймовый FHD+ экран. Также LG G8s ThinQ будет продаваться на всех рынках с тройной основной камерой на 12 Мп + 13 Мп + 12 Мп, в то время как обычная модель в некоторых странах поставляется с двойным модулем.

LG G8s ThinQ работает на флагманском 7-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 855. У аппарата также есть аккумулятор на 3550 мАч с быстрой зарядкой, защита IP68 и MIL-STD 810G, выделенный ЦАП, сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера на 8 Мп с датчиками 3D ToF.