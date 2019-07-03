NASA испытало систему спасения экипажа в корабле Orion

Новости технологии: Orion должен будет облететь Луну и вернуться на Землю. Первый пилотируемый запуск запланирован на 2022 год.

Orion - это пилотируемый космический корабль, который предназначен для отправки космонавтов на Луну.

NASA успешно провело испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке.

Трансляция запуска и испытания системы велась на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Во время испытаний космический корабль поднялся на высоту около 10 км с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, после этого система аварийного спасения запустила двигатели и увела его от ракеты, задав нужную траекторию. Вся "авария" длилась приблизительно три минуты. Испытание назвали Ascent Abort - 2.

Инженеры перед проведением испытания установили на корабль 12 регистраторов данных, которые собираются проанализировать для создания полной картины системы аварийного спасения.

Orion - это пилотируемый космический корабль, который разрабатывался совместными усилиями американского NASA и европейского ESA. Он предназначен для отправки космонавтов на Луну. Планируется, что первый полет корабля без экипажа состоится уже летом следующего года.