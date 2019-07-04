На стартовой площадке космодрома Восточный установили ракету "Союз-2.1б"

Новости технологии: Пятый по счету пуск с космодрома намечен на 5 июля.

Пятого июля, в 08:41 (мск) должен состояться запуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат": ракета выведет на орбиту космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 и еще 32 спутника.

Будущий старт должен стать первым пуском ракеты-носителя с нового российского космодрома в этом году. С момента своего ввода в эксплуатацию Восточный четыре раза служил площадкой для запуска носителей: два старта выполнили в прошлом году.

Основная нагрузка "Союз-2.1б" — спутник "Метеор-М" № 2-2. Подобно двум другим аппаратам серии — "Метеор-М" № 2 и "Метеор-М" № 2-1, — он будет выполнять функции гидрометеорологического обеспечения.

Используя спутник, специалисты, в частности, планируют получить новые данные об облачности и поверхности Земли, а также о ее ледовом и снежном покрове. Это, помимо всего прочего, позволит точнее прогнозировать погоду.

Кроме основной нагрузки, ракета выведет на орбиту 32 малых спутника: их будут эксплуатировать зарубежные операторы.