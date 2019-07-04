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Компания Apple может отказаться от клавиатуры "бабочка" в новых MacBook

Компания Apple может отказаться от клавиатуры "бабочка" в новых MacBook
18:01 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии: Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) прогнозирует, что уже в этом году компания Apple откажется от клавиатуры с механизмом "бабочка" в ноутбуках.

Что это такое и что не так

Новый фирменный дизайн клавиатуры "бабочка" дебютировал вместе с MacBook Pro в 2015 году. После этого производитель несколько раз вносил изменения в конструкцию клавиш, но возмущенные пользователи до сих пор жалуются на злосчастную "бабочку".

Дело в том, что клавиши в такой клавиатуре не защищены от мусора. Пыль и крошки попадают внутрь и выводят из строя клавиши: те начинают "залипать" или вообще не реагируют на нажатия.

В результате на Apple посыпались судебные иски, и компании пришлось запустить программу по бесплатному ремонту "залипающих" клавиатур. Также Apple пыталась доработать механизм, добавив под клавиши специальные мембраны, но проблему это не решило.

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Какие планы

Мин-Чи Куо говорит, что компания решила сменить "бабочку" на ножничный механизм. В нем используется стекловолокно для усиления клавиш, да и стоит производство таких клавиатур дешевле.

Ожидается, что новую клавиатуру первым получит MacBook Air уже в том году. В следующем году это будет обновленный MacBook Pro.

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Все по теме:

Apple, Ноутбук, MacBook, Минг-Чи-Куо, Мин-Чи Куо, Клавиатура "бабочка", MacBook Apple.
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