Компания Apple может отказаться от клавиатуры "бабочка" в новых MacBook

Что это такое и что не так
Новый фирменный дизайн клавиатуры "бабочка" дебютировал вместе с MacBook Pro в 2015 году. После этого производитель несколько раз вносил изменения в конструкцию клавиш, но возмущенные пользователи до сих пор жалуются на злосчастную "бабочку".
Дело в том, что клавиши в такой клавиатуре не защищены от мусора. Пыль и крошки попадают внутрь и выводят из строя клавиши: те начинают "залипать" или вообще не реагируют на нажатия.
В результате на Apple посыпались судебные иски, и компании пришлось запустить программу по бесплатному ремонту "залипающих" клавиатур. Также Apple пыталась доработать механизм, добавив под клавиши специальные мембраны, но проблему это не решило.
Какие планы
Мин-Чи Куо говорит, что компания решила сменить "бабочку" на ножничный механизм. В нем используется стекловолокно для усиления клавиш, да и стоит производство таких клавиатур дешевле.
Ожидается, что новую клавиатуру первым получит MacBook Air уже в том году. В следующем году это будет обновленный MacBook Pro.