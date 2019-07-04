Илон Маск опубликовал кадры возвращения головного обтекателя Falcon Heavy

Новости технологии: В конце июня компания SpaceX провела успешный запуск миссии STP-2.

Двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy взмыла в космос с особо ценным грузом весом почти в четыре тонны, в том числе с 24 спутниками, научным оборудованием компаний-клиентов, проектом солнечного паруса Light Sail 2, прахом 152 человек, атомными часами и многим другим.

Боковые сегменты Falcon Heavy вернулись на землю, в отличие от центрального блока первой ступени, который ударился о баржу и рухнул в Атлантический океан.

Однако все же не обошлось без новых побед: впервые в своей истории SpaceX Илона Маска смогла поймать огромной сетью, установленной на специальной лодке Go Ms. Tree, часть головного обтекателя ракеты. Вторую часть из воды выловило судно Go Navigator.

Видео из аккаунта главы SpaceX Илона Маска, на котором можно рассмотреть, как Go Ms Tree спасает головной обтекатель от падения в воды Атлантики.

Несколько дней назад стало известно, когда состоится первый коммерческий полет космического корабля Starship от SpaceX.