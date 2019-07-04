В смарт-браслете Galaxy Fit появится первое обновление ПО

Новости технологии: Пользователи смарт-браслета Galaxy Fit начали получать первое обновление программного обеспечения с номером R370XXU0ASG1 и весом 20 МБ.

Что нового

Изменений в новой прошивке немного, но они все полезные. Прежде всего, в обновлении исправили мелкие недочёты предыдущего ПО и улучшили алгоритм зарядки батареи устройства. Также пользователи отмечают, что в один из виджетов добавили кнопку для быстрого считывания пульса.

Новое ПО начали распространять по воздуху во Франции. В ближайшее время прошивка станет доступна и в других странах.

Напомним, Galaxy Fit анонсировали в феврале этого года вместе с часами Galaxy Watch Active и наушниками Galaxy Buds. Смарт-браслет имеет 0.95-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 240×120 пикселей, аккумулятор на 120 мАч и защиту от воды (5 АТМ). Он умеет отслеживать разные виды активностей, сон и уровень стресса.