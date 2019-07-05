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Секретный космоплан X-37B удалось сфотографировать с Земли

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Секретный космоплан X-37B удалось сфотографировать с Земли
11:56 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Специалисты полагают, что его возможности позволяют выполнять разведывательные задачи и доставлять грузы на орбиту.

Новый снимок теоретически может дать представление о назначении самого секретного американского космического аппарата.

Boeing X-37 — экспериментальный космоплан, который, как полагают эксперты, предназначен для функционирования на высотах до 750 километров. Он может быстро менять орбиту и совершать резкие маневры. Работы над аппаратом NASA начало в 1999 году. Первый тестовый полет X-37A выполнил 7 апреля 2006 года. 

Самый главный вопрос связан с назначением X-37. Некоторые эксперты считают, что в будущем на основе технологий X-37 американцы смогут создать перехватчик, который будет выводить из строя другие космические аппараты.

Сейчас известный астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг (Ralf Vandebergh), возможно, смог приоткрыть завесу тайны X-37. Ему удалось заснять космический аппарат во время выполнения им одной из миссий. Речь идет о последнем на сегодняшний день построенном орбитальном самолете этой серии — OTV-05 (USA-277).

"Я охотился за OTV-5 месяцами и визуально обнаружил его в мае. Когда я попытался наблюдать его снова в середине июня, то в определенное время он не оказался на прогнозируемой орбите. Выяснилось, что он сманеврировал на другую орбиту", — написал Ванденберг в твиттере.

Специалист добавил, что ему удалось снова найти челнок на орбите благодаря сети любителей — наблюдателей за спутниками. Сами снимки были получены 30 июня и 2 июля. Ванденберг признается, что не ожидал заполучить столь детальные фотографии космоплана в рабочей конфигурации. Отметим, что на снимке хорошо различим открытый грузовой отсек X-37.

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Следует отметить, что работы на этом направлении ведут не только США. Ранее стало известно, что многоразовый космоплан разрабатывают китайские инженеры. Комплекс включает в себя две части: "материнский" самолет-носитель и сам орбитальный самолет. Беспилотный носитель разгоняет космоплан, после чего тот отделяется и использует собственную силовую установку. 

Концепцию прорабатывают и российские специалисты. Не так давно появилось первое изображение нового российского многоразового орбитального самолета от компании "Исон". Она также выбрала концепцию воздушного старта, при котором пуск космического аппарата производят при помощи находящегося в небе самолета-носителя. После выполнения намеченных целей космолет должен вернуться на Землю при помощи парашюта. В качестве сроков первого полета называли 2020 год.

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НАСА, Земля, Космос, Технологии, Техно, Орбиты, Секретный космоплан X-37B, Космоплан.
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