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Доступный бестселлер Samsung Galaxy A50 наконец оценили в DxOMark

Доступный бестселлер Samsung Galaxy A50 наконец оценили в DxOMark
18:28 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Несмотря на то, что среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A50 продаётся уже давно, специалисты DxOMark добрались до него только сейчас.

Смартфон набрал по фотовозможностям 85 баллов, а за видео ему поставили 79. В целом, весь тест оценили в 83 балла. Это неплохой результат для устройства среднего уровня. Такое же количество очков набирает прошлогодний флагман LG G7 ThinQ и iPhone 7 трехлетней давности.

Положительными сторонами камеры специалисты отметили хорошую цветопередачу, широкий динамический диапазон, неплохую экспозицию и баланс белого.

Из минусов - плохое качество фото в условиях недостаточной освещенности, низкий уровень детализации снимков, скорость и точность фокусировки, а также оттенки зеленого и розового цветов.

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Напомним, в Galaxy A50 установлен тройной модуль на 25 Мп + 5 Мп + 8 Мп. Первый сенсор - основной, второй - широкоугольный объектив, третий - телевик. Кстати, смартфон недавно получил обновление, в котором добавили новые режимы съемки.

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Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Камера, Samsung Galaxy A50.
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