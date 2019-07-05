Названа дата выхода игрового смартфона ASUS ROG Phone 2

Новости технологии: Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 дебютирует 23 июля.

В прошлом месяце издание Digitimes сообщило, что игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 покажут 23 июля. Сегодня производитель официально подтвердил эту дату.

Презентация пройдет в Китае. Новинку покажут совместно с компанией Tencent, которая занималась оптимизацией устройства под игры.

Если верить утечкам, смартфон выйдет в двух версиях. Они будут отличаться мощностью быстрой зарядки. В младшей модели установят 18-ваттную, а в старшей - 30-ваттную. Кроме этого, будут еще отличия, но какие именно - неизвестно.

ASUS ROG Phone 2 приписывают 7-нанометровый процессор Snapdragon 855 с разогнанной частотой, до 12 ГБ ОЗУ, двойную или тройную камеру и аккумулятор на 4000-5000 мАч. Главной особенностью новинки станет дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц. Для сравнения, в предыдущей модели был установлен экран на 90 Гц.

Ценник смартфона, если верить слухам, будет стартовать от 650 долларов США. Аппарат составит конкуренцию Nubia Red Magic 3 и Xiaomi Balck Shark 2. Кстати, эти два устройства стали самыми производительными Android-смартфонами июня по версии бенчмарк-теста Antutu.