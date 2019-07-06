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Xiaomi позаимствовала видео Apple для рекламы Mimoji

Xiaomi позаимствовала видео Apple для рекламы Mimoji
12:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Пользователи Сети обвиняют компанию Xiaomi в краже видео Apple для рекламы Mimoji.

После выхода смартфонов CC9 на Xiaomi обрушилась волна критики и обвинений в плагиате. Конечно, компания и раньше не стыдилась копировать продукцию и технологии своего более именитого конкурента Apple, но последний случай уже больше похож на кражу.

Поводом для критики стали Mimoji - анимированные аватары, повторяющие мимику и движения пользователя через фронтальную камеру. Они дебютировали еще в прошлом году, но компания доработала их только сейчас, с выходом CC9.

Сходство Mimoji и Memoji от Apple очевидно: это одна и та же технология, только с разными буквами. Но Xiaomi уверенно заявила, что это совершенно разные вещи, и даже пригрозила судиться с теми, кто будет доказывать обратное. Но, похоже, и сама компания в это не верит.

Недавно в описании CC9 на сайтах JD.com и Suning заметили видеоролик Apple о Memoji. Вот только Xiaomi использовала его для собственной рекламы. Можно было посчитать это случайностью или ошибкой, но слово Memoji в видео благополучно заменили на Mimoji.

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После того, как это видео заметил один из пользователей Weibo, его удалили. Глава компании Лей Цзунь (Lei Jun) извинился за это и сказал, что начато служебное расследование. А глава пресс-службы Сюй Цзеюн заявил, что сотрудники просто загрузили не тот контент.

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Apple, Скандал, Компания, Xiaomi, Mimoji.
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