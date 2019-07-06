Huawei планирует представить свою операционную систему уже через месяц

Новости технологии: Операционная система Huawei HongMeng может дебютировать вместе с флагманом Huawei Mate 30 в октябре.

Но, по новым слухам, она может выйти раньше - уже через месяц.

Когда?

с 9 по 11 августа пройдет традиционная конференция для разработчиков Huawei Developer Conference. Китайские СМИ пишут, что именно на открытии этой конференции и состоится премьера ОС HongMeng. Правда, представители компании пока не подтвердили эту информацию.

Официальный анонс Huawei Developer Conference 2019 гласит, что на мероприятии будут говорить о 5G, технологиях Интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности и т. д.

Напомним, операционная система получила в основу ядро Linux. Это будет смесь ОС Android с фирменной оболочкой компании EMUI. Huawei уже тестирует HongMeng.