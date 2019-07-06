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Honor Band 5: новый фитнес-браслет сможет определять усталость носителя

Honor Band 5: новый фитнес-браслет сможет определять усталость носителя
20:20 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии: У компании готово следующее поколение устройства - Honor Band 5.

Что нового

Новую модель уже тестирует глава Honor Жао Минг (Zhao Ming). Он поделился с пользователями "живым" снимком браслета. "Сегодня я бегу в Пекине, Орсон, я первый, кто испытает предстоящий Honor Band 5", - написал Минг в китайской соцсети Weibo.

Внешне пятая модель похожа на своего предшественника: тот же большой цветной дисплей, та же встроенная круглая кнопка "Домой".

Однако добавится новая функция - отслеживание уровня кислорода в крови. А это значит, что Honor Band 5 сможет определять усталость, плохой сон и даже головокружения владельца. "У браслета есть новый режим определения кислорода в крови, ведь гипоксемия может вызвать головокружение, усталость, вялость и плохой сон", - пояснил глава Honor.

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Когда?

Ожидается, что Honor Band 5 представят вместе с преемником Honor 8X - смартфоном Honor 9X. Презентация запланирована на 23 июля.

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Фитнес-браслет, Honor, Honor Band 5, Zhao Ming.
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