Honor Band 5: новый фитнес-браслет сможет определять усталость носителя

Новости технологии: У компании готово следующее поколение устройства - Honor Band 5.

Что нового

Новую модель уже тестирует глава Honor Жао Минг (Zhao Ming). Он поделился с пользователями "живым" снимком браслета. "Сегодня я бегу в Пекине, Орсон, я первый, кто испытает предстоящий Honor Band 5", - написал Минг в китайской соцсети Weibo.

Внешне пятая модель похожа на своего предшественника: тот же большой цветной дисплей, та же встроенная круглая кнопка "Домой".

Однако добавится новая функция - отслеживание уровня кислорода в крови. А это значит, что Honor Band 5 сможет определять усталость, плохой сон и даже головокружения владельца. "У браслета есть новый режим определения кислорода в крови, ведь гипоксемия может вызвать головокружение, усталость, вялость и плохой сон", - пояснил глава Honor.

CEO Honor Mengacah Honor Band 5 – Mampu Membaca Nilai Tekanan Oksigen Dalam Darah https://t.co/P9T2ZfUIqv pic.twitter.com/qtie9Syk5l — Amanz (@amanz) 6 июля 2019 г.

Когда?

Ожидается, что Honor Band 5 представят вместе с преемником Honor 8X - смартфоном Honor 9X. Презентация запланирована на 23 июля.