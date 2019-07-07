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Samsung Galaxy Xcover 4 2017 года обновили до Android Pie

Samsung Galaxy Xcover 4 2017 года обновили до Android Pie
10:50 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Samsung продолжает обновлять свои смартфоны, даже не новые модели, до Android Pie. И на днях свежую прошивку получил защищенный Galaxy Xcover 4.

Galaxy Xcover 4 вышел в апреле 2017 года, тогда еще с Android 7.0 "на борту". Теперь же владельцы смартфонов получили обновление G390FXXU4CSF9 вместе с июньским патчем безопасности.

Android Pie идет в комплекте с фирменной оболочкой One UI. В числе нововведений — темная тема, жестовая навигация и функция Digital Wellbeing, которая позволяет отслеживать время, которое пользователь тратит на смартфон или отдельные приложения.

На днях обновление получили европейские пользователи Galaxy Xcover 4. Прошивка распространяется постепенно, поэтому в других регионах может появиться позже.

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Напомним, недавно Samsung выпустила преемника защищенного смартфона — Galaxy Xcover 4s. У него скромные характеристики, но водостойкий (IP68) и ударопрочный корпус с военным стандартом защиты MIL-STD 810G.

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Samsung, Обновление, Прошивка, Android Pie, Samsung Galaxy Xcover 4.
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