Samsung Galaxy Xcover 4 2017 года обновили до Android Pie

Galaxy Xcover 4 вышел в апреле 2017 года, тогда еще с Android 7.0 "на борту". Теперь же владельцы смартфонов получили обновление G390FXXU4CSF9 вместе с июньским патчем безопасности.
Android Pie идет в комплекте с фирменной оболочкой One UI. В числе нововведений — темная тема, жестовая навигация и функция Digital Wellbeing, которая позволяет отслеживать время, которое пользователь тратит на смартфон или отдельные приложения.
На днях обновление получили европейские пользователи Galaxy Xcover 4. Прошивка распространяется постепенно, поэтому в других регионах может появиться позже.
Напомним, недавно Samsung выпустила преемника защищенного смартфона — Galaxy Xcover 4s. У него скромные характеристики, но водостойкий (IP68) и ударопрочный корпус с военным стандартом защиты MIL-STD 810G.