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Instagram представил новые функции для борьбы с буллингом

Instagram представил новые функции для борьбы с буллингом
15:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости технологии: Как отмечается, компания и далее будет инвестировать в борьбу с буллингом и усилением безопасности на платформе.

Социальная сеть Instagram представила две функции, которые нацелены на защиту пользователей от травли и борьбу с ненавистью на платформе.

Об этом говорится в пресс-релизе самой соцсети.

"Мы можем сделать больше, чтобы предотвратить травлю в Instagram и дать больше власти жертвами буллинга, чтобы они могли постоять за себя. Именно поэтому мы представляем новые функции в этих двух аспектах", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщает Instagram, первая функция с помощью искусственного интеллекта будет определять, присутствует ли в сообщении оскорбительная лексика и если да, то тогда соцсеть предлагать отправителям изменить текст своего месседжа на менее оскорбительный.

Мессенджер Telegram добавил новую функцию

Вторая новация поможет пользователям "спрятать" оскорбительные комментарии от других пользователей под своими публикациями. При этом злоумышленники и далее смогут писать оскорбительные сообщения, однако только они их в дальнейшем смогут видеть.

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Соцсети, Социальные сети, Instagram, Технологии, Техно, Буллинг.
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