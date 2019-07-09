Instagram представил новые функции для борьбы с буллингом

Социальная сеть Instagram представила две функции, которые нацелены на защиту пользователей от травли и борьбу с ненавистью на платформе.
Об этом говорится в пресс-релизе самой соцсети.
"Мы можем сделать больше, чтобы предотвратить травлю в Instagram и дать больше власти жертвами буллинга, чтобы они могли постоять за себя. Именно поэтому мы представляем новые функции в этих двух аспектах", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщает Instagram, первая функция с помощью искусственного интеллекта будет определять, присутствует ли в сообщении оскорбительная лексика и если да, то тогда соцсеть предлагать отправителям изменить текст своего месседжа на менее оскорбительный.
Вторая новация поможет пользователям "спрятать" оскорбительные комментарии от других пользователей под своими публикациями. При этом злоумышленники и далее смогут писать оскорбительные сообщения, однако только они их в дальнейшем смогут видеть.